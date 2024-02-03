ثبها حالاً ببلاش.. تردد قناة الرابعة الرياضية 2024 وتابع مباريات ربع نهائي كأس آسيا

تردد قناة الرابعة الرياضية 2024، نجاح كبير لا يمكن وصفه بالكلمات عن الرابعة الرياضية لأنها تستطيع أن تنقل المحتوى الرياضية الحصوي بدون الحاجة لدفع رسوم إشتراك، نجد أن بعض عشاق الساحرة المستديرة يجدون صعوبة في متابعة البطولات التي يفضلونها بسبب عدم توافر القناة على الجهاز،

حيث تعمل قناة الرابعة على القمر الصناعي نايل سات بإشارة قوية جداً، وعندما يقوم أي شخص بوضع الرموز الخاصة بالقناة على الجهاز تتم العملية في دقائق وبمنتهى السهولة، ويمكن بمفردك إضافة الرموز وضبط الرابعة على الجهاز دون أي مساعدة أو إرسال الجهاز للمهندس، الرابعة قناة تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة وتستخدم أحدث الإمكانيات وتحافظ على نوعية المحتوى التي تقدمه، وتهتم بنقل البطولات والدوريات وهذا ما جعل اسمها يلمع على الساحة الفضائية بين مختلف القنوات، لذا ترقبوا معنا للحصول على تردد قناة الرابعة الرياضية 2024

تردد قناة الرابعة الرياضية 2024

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11678- 12686.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة الرابعة الرابعة العراقية عرب سات

التردد 10850- 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز للقناة 27500.

مباريات كأس آسيا 2024 على قناة الرابعة الرياضية

تنقل قناة الرابعة الرياضية العراقية الكثير من البطولات المختلفة لأنها قناة لديها حقوق البث المباشر نظراً لما تمتلك من الإمكانيات والتقنيات، ومن أهم ما تنقله القناة بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة وكأس آسيا وكأس الأمم الأسيوية وغيرها الكثير، وخلال هذه الفترة تنقل القناة كأس آسيا لموسم 2024، واليوم السبت 3 فبراير 2024 تنقل القناة مباراة مهمة يترقبها الملايين بين قطر واوزباكستان في الرابع النهائي، حيث تقام المباراة على استاد البيت، و يتم نقل المباراة عبر الرابعة الرياضية بصوت المعلق سالم السالمي وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 5.30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 6.30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.