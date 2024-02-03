حملها الأن… اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf من خلال موقع مظلتي spa.gov.iq

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء الأشخاص الذين قد أنطبقت عليهم شروط المنحة، وتأتي المنحة لمساعدة المواطنون العراقيون في ظل الأزمة الأقتصادية الراهنة وأرتفاع الأسعار المعيشية، كما أن الأزمة الأقتصادية العالمية جعلت بعض المواطنون يعانون من قلة الموارد المادية والتعليمية، وسنستعرض معكم في هذا المقال كافة التفاصيل عن تلك المنحة وشروطها وطريقة تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الأجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

سنقدم لكم الأن من خلال موقعنا الأخباري البديل طريقة تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، حيث أنها متاحة للحصول عليها من خلال موقع مظلتي الرسمي علي الأنترنت، وهو الموقع الموكل من قبل وزارة العمل العراقية ووزارة الشؤون العراقية بعرض أسماء المشمولين بالرعاية الأجتماعية واليك طريقة الأستعلام عن تلك الأسماء:

نقوم بالتوجه الي منصة مظلتي من خلال الضغط هنا.

نقوم بالضغط علي أيقونة أسماء المشمولين بالرعاية الأجتماعية.

نقوم بأختيار المحافظة التي تنتمي اليها

نقوم بالضغط علي زر تحميل النتائج pdf

شروط القبول في منحة الرعاية الأجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون العراقية بعض الشروط للقبول في منحة الرعاية الأجتماعية، حيث أن المنحة مقدمة لفئة معينة من الأشخاص الذين ينطبق عليهم بعض الشروط، لان هدف المنحة هو مساعدة المواطنين الأكثر أحتياجاً، واليك أبرز الشروط: