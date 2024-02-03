“نتيجة نت” الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة الترم الاول 2024، حيث ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، وسط حالة من القلق والترقب موعد الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024 في محافظة البحيرة، و تزداد هذه التوقعات والشوق نتيجة لتصريحات صادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، تشير إلى الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات وجاهزية النتائج للإعلان، ومن المتوقع أن يتم عرض النتيجة على الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة من أجل القيام باعتمادها، خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة 2024 الترم الأول.

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة البحيرة ، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية، وتم إجراء المراجعات النهائية لجميع أوراق الامتحانات، وجارى الان الانتهاء من رصد الدرجات، حتى يتم القيام باعتماد النتيجة من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مشيرا الى ان النتيجة مطمئنة جدا ، وسيتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وسيتم الاستعلام عنها إلكترونيا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة المقبلة، حيث يترقب الطلاب والطالبات هذا الإعلان بفارغ الصبر، حيث ستكون النتائج مؤشرًا هامًا لأدائهم الأكاديمي وجهودهم خلال الفصل الدراسي الأول.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة الترم الأول.

بمجرد الإعلان عن النتائج، ستتاح للطلاب وأولياء الأمور وسائل رسمية للوصول إليها، مثل البوابات الإلكترونية المخصصة والمواقع الرسمية للتربية والتعليم، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

فى البداية يجب ان يتم الضغط على الدخول على موقع البوابة الالكترونية” لمديرية التربية والتعليم” بمحافظة البحيرة.

يجب القيام باختيار المرحلة الإعدادية وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يتم الضغط على عرض النتيجة والحفاظ.