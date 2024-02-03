الحق اشتري وخزني ياست الكل.. أسعار الدواجن اليوم السبت 3/2/2024 في جميع الاسواق والمحلات

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الدواجن اليوم وذلك لانها مصدر أساسي غني بالبروتين الحيواني الذي لا غني عنه فا هي وجبة أساسية في المنازل، كما أن أستهلاك الدواجن يزيد مع قرب شهر رمضان المبارك لانه لاغني عنه في وجبة الأفطار الرمضانية، ولكن يومياً يتغير سعر الدواجن في الأسواق وذلك لعدة عوامل أهمها عدم ثبوت سعر الأعلاف في مصر والتكلفة الأنتاجية والعرض والطلب، والمنافسة والسياسات الحكومية المختلفة والظروف الأقتصادية للبلدان.

أسعار الدواجن اليوم

سنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن أسعار الدواجن اليوم حيث أرتفعت أسعار الدواجن صباح اليوم السبت 3/2/2024 بنحو ثلاثة جنيهات، وسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الدواجن نحو 1.4 مليار دجاجة في هذا العام وفقاً لتصريحات وزير الزراعة واليك تفاصيل أسعار الدواجن في التعاملات الصباحية بالأسواق:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 91 جنيهاً.

سجلت الدواجن الساسو سعر 120 جنيهاً للكيلو.

أما أسعار الكتاكيت اليوم في مصر سجلت 28 جنيهاً للكتكوت.

كما تتراوح أسعار الرومي بين 110 و 130 جنيهاً للكيلو.

بلغ كيلو أوراك الدواجن نحو 105 جنيهاً للكيلو.

أستقر سعر البط بين 100 الي 135 جنيهاً

أسباب أرتفاع أسعار الدواجن

لا غني عن وجبة الفراخ بشكل أسبوعي علي الأقل في ألاكل حيث كما ذكرنا أنها غنية بالبروتين والفيتامينات الأساسية والضرورية للجسم، وأرتفعت أسعار الدواجن في الأسواق لعدة أسباب أهمها: