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هتقبض كام.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك
مع بداية شهر فبراير رسميًا، يبحث الكثير من الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن الموعد الذي سيحصل فيه موظفو الحكومة والقطاع الخاص في الدولة على رواتبهم عن شهر فبراير ، وقد أعلنت وزارة المالية عن هذه المعلومة في بيان لها، لذا دعونا نكتشف المزيد من المعلومات بالتفصيل خلال هذا الشهر وآخر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024
أعلنت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، في بيان رسمي عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، أن موظفي الدولة سيبدأون في استلام رواتبهم لشهر فبراير اعتبارًا من 22 فبراير 2024، على أن يتم الصرف لمدة خمسة أيام تنتهي في 28 فبراير 2024 وهو يوم العطلة الأسبوعية، والمواقع التالية التي كشفت عنها وزارة المالية في جمهورية مصر العربية هي المواقع التي يمكن للعاملين صرف رواتبهم منها:
- يمكن للناس استخدام أجهزة الصراف الآلي في بنوكهم لصرف رواتبهم.
- البريد المصري هو الوسيلة التي يمكن للمواطنين من خلالها صرف رواتبهم.
- تعتبر البنوك القروية والبنوك التجارية هي الوسيلة التي يمكن للمواطنين من خلالها توزيع رواتبهم.
- يمكن سداد الرواتب للمواطنين عبر مواقع فوري.
جدول الأجور الموظفين في فبراير 2024
وفيما يلي تفاصيل الحد الأدنى لأجور العاملين في شهر فبراير 2024:
- مستويات الرواتب في المستويات العليا، أو ما يقرب من 9000 جنيه.
- حوالي 7500 جنيه هو جدول الرواتب لمنصب المدير العام، أو ما يعادله.
- سيتم منح راتب قدره 7000 جنيه أو ما يعادله من الدرجة الأولى.
- ويمنح راتب الدرجة الثانية أو ما يعادله ستة آلاف جنيه.
- الراتب في الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يكون 5500 جنيه.
- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصل على راتب قدره 5000 جنيه.
- الراتب في الدرجة الخامسة أو ما يعادله سيكون 4500 جنيه.