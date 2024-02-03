هتقبض كام.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

مع بداية شهر فبراير رسميًا، يبحث الكثير من الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن الموعد الذي سيحصل فيه موظفو الحكومة والقطاع الخاص في الدولة على رواتبهم عن شهر فبراير ، وقد أعلنت وزارة المالية عن هذه المعلومة في بيان لها، لذا دعونا نكتشف المزيد من المعلومات بالتفصيل خلال هذا الشهر وآخر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، في بيان رسمي عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، أن موظفي الدولة سيبدأون في استلام رواتبهم لشهر فبراير اعتبارًا من 22 فبراير 2024، على أن يتم الصرف لمدة خمسة أيام تنتهي في 28 فبراير 2024 وهو يوم العطلة الأسبوعية، والمواقع التالية التي كشفت عنها وزارة المالية في جمهورية مصر العربية هي المواقع التي يمكن للعاملين صرف رواتبهم منها:

يمكن للناس استخدام أجهزة الصراف الآلي في بنوكهم لصرف رواتبهم.

البريد المصري هو الوسيلة التي يمكن للمواطنين من خلالها صرف رواتبهم.

تعتبر البنوك القروية والبنوك التجارية هي الوسيلة التي يمكن للمواطنين من خلالها توزيع رواتبهم.

يمكن سداد الرواتب للمواطنين عبر مواقع فوري.

جدول الأجور الموظفين في فبراير 2024

وفيما يلي تفاصيل الحد الأدنى لأجور العاملين في شهر فبراير 2024: