الرابط المباشر.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2024 عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2024على وشك الإعلان، حيث يجري حاليًا الكنترول في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وفقًا لمصادر من وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، من المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي في بداية الأسبوع المقبل، تأتي هذه المعلومات في سياق استعدادات المديرية للإعلان عن النتائج وتوفيرها للطلاب وأولياء الأمور عبر القنوات الرسمية، ينصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة للحصول على أحدث المعلومات حول نتائج الشهادة الإعدادية وتوقيت الإعلان عنها.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من ما يقرب من 90% من أعمال الكنترول، حيث يتم حاليًا حساب نسب النجاح وإعداد كشوفات النتائج من خلال جمع الدرجات في المواد الدراسية، وأشارت مصادر محافظة البحيرة إلى أن نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2024 ستتجاوز حاجز الـ75%، ويعود هذا الارتفاع في النسب إلى زيادة عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات نهائية مرتفعة في جميع المواد الدراسية الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 116 ألف طالب وطالبة قد أديا امتحانات نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة، ويتم حاليًا استكمال الترتيبات لإعلان النتائج عبر الموقع الرسمي، يظهر هذا التحسن في الأداء الطلابي استمرار التفاني والجهود المبذولة لتحقيق النجاح في العملية التعليمية.

البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة نتائج الاعداديه

أفادت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة بأنه سيتم تفعيل رابط النتائج فور اعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع، محافظ البحيرة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة النتائج عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة.

اختيار خيار “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر “عرض النتيجة”.

يرجى مراعاة أن الموقع الإلكتروني للمديرية سيكون المصدر الرسمي للنتائج، ويتوجب على الطلاب التحقق من النتائج عبر هذا الموقع.