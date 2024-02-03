مبروك.. نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 من خلال مديرية التربية والتعليم بسوهاج sohagnatiga.somee

يبحث العديد من الأهالي والطلاب عن نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الأول، حيث أن هذا العام هو عام مصيري بالنسبة لطلاب الشهادة الأعدادية، لأن الطلاب بعدها سيتم تحديد الفئة الدراسية التي سيكملون فيها دراستهم في مصر فهناك العديد من المدارس ذات التنسيقات المختلفة مثل المدارس الثانوية العامة والمدارس الفنية والمدارس التكنولوجية الجديدة.

نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024

سنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024، حيث أن النتيجة قد تم أعتمادها من قبل محافظ سوهاج قبل قليل وتم صدورها رسمياً، واليك الخطوات الواجب أتباعها للأستعلام عن النتيجة:

يجب التوجه أولاً الي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بسوهاج من خلال الضغط هنا.

نقوم بأدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

ستلاحظ ظهور النتيجة فوراً في الصفحة مع العلم أن الدرجة الكلية للنتيجة هي 140 لكل فصل دراسي

توزيع درجات الشهادة الأعدادية 2024

الشهادة الأعدادية في مصر تنقسم الي فصلين دراسيين في العام الواحد، علي عكس أمتحانات شهادة الثانوية العامة التي تكون عام دراسي ذات أمتحان واحد لنهاية العام، واليك توزيع درجات الشهادة الأعدادية لهذا العام: