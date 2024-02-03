مباراة نارية ستحدد ملامح المجموعة تعرف على موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

تترقب الجماهير المصرية المشتاقة لكرة القدم عودة تألق الأندية المصرية على المستوى المحلي والقاري، وذلك لتجاوز أزمة إخفاق المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار، حيث يواصل النادي الأهلي تدريباته المستمرة على ملعب إستاد التتش بالقاهرة، بعد أن عاد لاستئناف التدريبات يوم الخميس الماضي عقب الراحة التي حظي بها اللاعبون والجهاز الفني بعد العودة من معسكر الإمارات.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري لتحديد بطل المجموعة بصفة مؤقتة

حيث يعمل المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر على دراسة نقاط قوة وضعف شباب بلوزداد، بالإضافة إلى استكشاف السلبيات والإيجابيات في المباراة السابقة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي، في الفترة التي يواصل الفريق الأحمر تدريباته بانتظام كبير، لرفع كامل اللياقة البدنية للمباراة المقررة بين الأهلي وشباب بلوزداد يوم 16 فبراير الحالي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، حيث يحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، وتضم المجموعة أيضا يانج أفريكانز وميدياما الغاني وشباب بلوزداد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد ببطولة دوري أبطال أفريقيا

سيتم بث المباراة على مجموعة قنوات beIN Sports صاحبة حق بث ونقل كافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، يجدر بالذكر أن النادي الأهلي المصري هو واحد من أكثر الأندية الإفريقية نجاحا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حصد الفريق الأحمر 11 بطولة في تاريخه، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني بعد الأهلي في عدد البطولات، حيث فاز بخمس بطولات.

تاريخ مواجهات ولقاءات الفريقين الأهلي ضد شباب بلوزداد

لعب الأهلي وشباب بلوزداد قبل ذلك ببطولة دوري الأبطال ثلاث مباريات حتى الآن، حيث كانت المباراتين الأولى والثانيةمنذ 23 عام وتحديداً في عام 2001 وانتهت بفوز الأهلي بهدف وحيد في ملعب إستاد القاهرة الدولي، وفاز الأهلي أيضا في لقاء العودة بهدف وحيد في المباراة الثانية في الجزائر، وتعد مباراة الفريقين الأهلي وشباب بلوزداد بدوري المجموعات هذا الموسم هي المباراة الثالثة بينهما والتي انتهت بالتعادل السلبي.

تعرف على ترتيب الأهلي وشباب بلوزداد في مجموعاتهما بدوري أبطال أفريقيا

1- يتصدر النادي الأهلي مجموعته برصيد 5 نقاط.

2- يانج افريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط أيضاً وبفارق الأهداف عن الأهلي.

3- شباب بلوزداد الجزائري الرابع برصيد 4 نقاط.

4- ميدياما الغاني، 4 نقاط.