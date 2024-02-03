وأنت في بيتك.. تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عام 2024 برقم الرخصة.. شوف هتدفع كام

الاستعلام عن مخالفة المرور في عام 2024 أصبحت سهلة وبضغطة زر، حيث أعلنت إدارة المرور والنيابة العامة رابط رسمي للاستعلام عن مخالفات المرور لجميع السائقين في جميع محافظات مصر دون الذهاب إلى مقرات المرور الحكومية، حيث تسعى الدولة للتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم بتقديم جميع الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية وبخطوات سهلة للحد من ظاهرة الازدحام.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سهلت الحكومة عملية الاستعلام عن المخالفات الخاصة بالمرور بطريقة إلكترونية مبسطة، والخطوات اللازمة للاستعلام هي كالآتي:

عليك التوجه مباشرة إلى رابط النيابة العامة لإدارة المرور والضغط فوق هذا الرابط موقع النيابة العامة .

انقر فوق تبويب “الخدمات المرورية” الظاهرة في الشاشة الرئيسية.

ثم اختر من بين الخيارات المتاحة خيار “الاستعلامات”.

ارفق رقم السيارة المستعلم عنها.

حدد العام المراد بمعرفة مخالفته وهو عام 2024.

انقر على “إجمالي المخالفات”.

الآن أمامك سجل كامل بالمخالفات وغرامة كل مخالفة.

كيفية تقديم تظلمات في مخالفات المرور 2024

في حالة وجود خطأ ما في مخالفاتك والغرامات الخاصة بمركبتك يمكنك تقديم تظلم لإعادة النظر فيها، فقط عليك باتباع الخطوات الإلكترونية التالية: