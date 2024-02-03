عاجل.. كم باقي على حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير 2024/ 1445 داخل المملكة العربية السعودية

حساب المواطن من أكبر البرامج الداعمة للأسرة في المملكة العربية السعودية، ويعمل البرنامج على تقديم دعم مادي شهريًا لجميع الأسر والأفراد المستحقة داخل المملكة على حسب عدد أفراد الأسرة، والآن يتساءل عدد كبير من المستفيدين من البرنامج عن موعد نزول الدفعة 75 الخاصة بشهر فبراير عام 2024 وكم باقي على نزول الدعم لهذا الشهر.

الدفعة 75 لحساب مواطن شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي أن موعد نزول الدفعة 75 من حساب المواطن لشهر فبراير هو يوم 10 القادم، وهذا الموعد ثابت فيتم نزول الدعم الشهري يوم 10 من كل شهر ميلادي، وسوف يتم نزول الرواتب من الساعة 12 منتصف الليل من تاريخ هذا الشهر، كما أعلنت الوزارة أنه لا يوجد أي زيادة أو إضافات على الرواتب وإن تم ذلك فسوف يتم التصريح عنه مباشرةً على الموقع الرسمي للبرنامج والوزارة.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب مواطن دفعة 75

لا تتوافر خدمات حساب المواطن إلى كل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، بل فئة معينة فقط، وللاستعلام عن أهليتك في دفعة 75 من حساب مواطن داخل المملكة يتطلب منك اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي: