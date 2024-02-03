فرحي أولادك ونزليها.. تردد قناة بطوط كيدز للأطفال 2024 على النايل سات وعرب سات.. نزلها الآن

التردد الجديد لقناة بطوط هو ما يبحث عنه جميع الآباء والأمهات من أجل أطفالهم، وذلك بعد غلقها لفترة طويلة، فهي قناة مفيدة ومسلية في نفس الوقت، حيث تقدم مسلسلات الكرتون الرائع باللغة العربية وتعلم الأطفال أشياء مفيدة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة بطوط الجديد.

تردد قناة بطوط 2024 على النايل سات

تسببت قناة بطوط كيدز في جذب انتباه الأطفال بشكل ملحوظ، لذا يرغب الآباء في معرفة التردد الجديد لقناة بطوط للأطفال عبر النايل سات، وهو كما يلي:

التردد الجديد للقناة هو 11594.

معامل تصحيح الخطأ نحو 5\6.

يكون معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة بطوط على عرب سات

يقدم القمر الصناعي عرب سات التردد الجديد لقناة بطوط للأطفال كالآتي:

تردد القناة 11594.

معامل تصحيح الخطأ هو 4/3.

إجراءات ضبط تردد قناة بطوط

يمكن معرفة إجراءات ضبط التردد الجديد لقناة بطوط للأطفال لمشاهدة أجمل البرامج الكرتونية باتباع الخطوات التالية:

اختيار الإعدادات من القائمة الرئيسية.

الضغط على تردد قناة جديدة.

أدخل القمر الصناعي وبيانات تردد القناة.

النقر على أيقونة البحث.

قم بحفظ القناة بعد ظهورها.

مزايا قناة بطوط كيدز

يظل الاهتمام بمعرفة التردد الجديد لقناة بطوط للأطفال هو محط أنظار كافة الأمهات من أجل تسلية أطفالهم وتعليمهم أشياء مختلفة مثل؛ المسلسلات الكرتونية والبرامج الترفيهية، كما تتعدد مميزات تنزيل التردد الجديد لقناة بطوط للأطفال، والتي تتمثل في التالي؛