بشرى سارة للجميع.. تعرف على أبرز المستحقين للعلاوات الخمسة من أصحاب المعاشات.. مليون مبروك

قامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بإصدار قرار لكي يقوم بإحالة الدعوى التي أقامها رئيس الاتحاد العام للنقابات، لكي يقوم بتدبير الموارد المالية لأصحاب المعاشات وإلزام وزارة المالية المصرية بصرف حقوقهم المالية حتى 20 مارس المقبل، وذلك جاء وفقا لحكم الإدارية العليا الذي تم صدوره بخصوص العلاوات الخمس التي تخص أصحاب المعاشات.

العلاوات الخمسة

قرار المحكمة ينص على ندب خبير لكي يتم احتساب المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 في المية من العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى معاش الأجر الذي تغير بداية من 1987 ميلادي حتى آخر علاوة مستحقة للتسوية والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسي وقت خروج الموظف من المعاش، وهناك مجموعة من الفئات التي تستحق العلاوات الخمسة وهم كالتالي:

أصحاب المعاشات الذين خرجوا منذ عام 1987، ولم يحصلوا على كافة مستحقاتهم في العلاوات الخمسة.

أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا منذ عام 2006 حتى شهر يوليو 2015.

مواعيد صرف العلاوات الخمسة

قام القانون المنظم للعلاوات الخمسة بالنص على ضرورة صرف زيادة يتم إضافتها على المعاش الخاص بالأجر المتغير للمستحقين، وذلك بداية من 1 يوليو 2006 بنسبة 80 في المية من العلاوة الخاصة التي لم يتم إضافتها إلى الراتب الأساسي حتى موعد استحقاق المعاش، ويتم عرض مواعيد صرف العلاوات الخمسة كالتالي: