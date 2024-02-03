مبروكـ.. تحميل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

في الفترة الماضية لهذا العام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفرت لجميع مواطني الشعب العراقي الوجبة الأخيرة، التي يتم البحث عنها الآن من قبل أفراد الشعب العراقي للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وهذه الوجبة تهدف إلى مساعدة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم العربي، والتي يمكن من خلالها يستفيد المواطن بدعم مالي تقدمه الرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والحصول على الوجبة السابعة من خلال الرعاية الاجتماعية تقدم العديد من المواطنين بطلب أخذ الدعم، وبالفعل الوزارة العراقية استقبلت العديد من هذه الطلبات، والآن تقوم بفحص كافة الطلبات المقدمة من قبل أفراد الشعب العراقي حتى تقرر من يستوفي فيه الشروط المقررة من قبل الوزارة العراقية للحصول على هذا الدعم، حيث إن الوزارة توفر من خلال هذه الوجبة استفادة المواطنين بدعم مالي.

شروط استحقاق الوجبة الأخيرة في العراق 2024

للحصول على الدعم المالي المقدم من الرعاية الاجتماعية، يجب أن تتوافر بعض الشروط في المتقدم، حتى يتم الموافقة على طلبه وصرف الدعم المالي له وهذه الشروط نوضحها خلال السطور التالية:

يجب أن يكون المتقدم من أفراد الشعب العراقي “عراقي الجنسية”.

وأيضا يجب على المتقدم أن يكون مقيم داخل حدود الدولة العراقية.

المتقدم أن يكون من أصحاب الطبقة الوسطى، ولا يملك دخل شهري ثابت.

يجب على المتقدم أنه لا يمتلك أملاك عقاريه أو أصول قيمة الثمن.

يجب ألا يقل عمر المتقدمة من سيدات العراقيين عن 16 عاما ولا يتجاوز عن 55 عاما.

يجب ألا يقل عمر المتقدم من رجال الشعب العراقي عام 18 عاما ولا يتجاوز عن 60 عاما.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

للاستعلام عن الاسماء وفرت الوزارة العراقية منصة إلكترونية تحمل اسم “مظلتي”، تمكن أفراد الشعب العراقي من الاستعلام عن الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية: