بأعلى جودة HD.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 وأهم القنوات الناقلة للمسلسل

في الفترة الأخيرة، ارتفع إقبال الكثير من المواطنين على البحث عن مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمه، يعد هذا المسلسل واحدًا من أبرز وأشهر المسلسلات التركية الدرامية التاريخية، حيث حقق أعلى نسبة مشاهدة منذ بداية عرضه في تركيا عام 2019، واستمرت شعبيته وجذبه للجماهير حتى الآن، يتميز المسلسل بقصة ملهمة تروي حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل، وقد نجح في جذب انتباه المشاهدين بشكل كبير، مما جعله من بين أكثر المسلسلات شهرة واستمتاعًا في الوقت الحالي، إذا كنت من محبي هذا المسلسل وتتساءل عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة، يمكنك متابعة مواعيد العرض عبر القنوات التي تقوم بنقله، حيث يتم تحديث الجدول الزمني باستمرار لتلبية رغبات وتوقعات الجمهور.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمه

مؤخرًا، يشهد البحث المكرر من قبل العديد من المواطنين حول مواعيد عرض الحلقة 146 من مسلسل “المؤسس عثمان” المترجمة إلى ازدياد، يُعرض هذا العمل الدرامي في تركيا كل يوم أربعاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على قناة A TV التركية، والتي تعمل جاهدة على تقديم حلقات المسلسل في هذا التوقيت كل أسبوع.

تم بث الحلقة 146 يوم الأربعاء، الذي يصادف 31 يناير 2024، وبالنسبة للمواطنين الباحثين عن مواعيد عرض الحلقة المترجمة، يُنصح بمتابعة القنوات أو المنصات التي تقوم بنقل المسلسل باللغة المرغوبة، حيث يتم تحديث الجدول الزمني باستمرار لتلبية احتياجات المشاهدين وتوفير تفاصيل حول توقيت العرض المترجم.

تردد قناة atv التركية على نايل سات

التردد: 10769 ميجاهرتز.

استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة atv التركية على عرب سات

التردد: 12692 ميجاهرتز.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات