حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر فبراير 2024 التموين تحسم الجدل

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر فبراير 2024، هناك أسباب كثيرة تجعل المواطنين يبحثون عن خبر إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين،ومن أهم الأسباب غلاء الأسعار وزيادة أسعار السلع الأساسية السكر والارز والزيت والمكرونة، وأن الأسعار في بطاقة التموين تكون مخفضة بنسبة كبيرة بفارق 10 جنيهات وأكثر على بعض السلع.

لذلك ترتفع عمليات البحث عن خبر 100 جنيه زيادة والتأكد من المصادر التي تقوم بنشر تلك الأخبار لأن المواطنين لا يريدون التعليق بشئ إلا بعد معرفة حقيقة لكي لا يشعرون بالحزن عند فقد الأمل، لقد قامت وزارة التموين برئاسة على المصيلحي بإضافة 100 حتى 300 جنيه لكل بطاقة تمويني لكن جاء هذا القرار في نهاية 2022 واستمر حتى منتصف 2023 وكان هناك ملايين الأسر تستفيد من تلك الدعم، واليوم عبر موقعنا البديل نوضح لكم حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر فبراير 2024.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

كي لا نطيل في الحديث على سيادتكم نؤكد لكم بأن وزارة التموين نفت جميع الأخبار المتداولة حول إضافة 100 على بطاقة التموين وأكدت أن حصة المواطن في المقررات التموينية مازالت كما هي، وأكبر دليل على ذلك هو عدم حصول أي فرد على أي زيادة جديدة، حيث يصل نصيب الفرد 50 جنيه و200 جنيه للبطاقة المكونة من أربعة أفراد، ونصيب الفرد في الخبز 150 رغيف في الشهر، والجدير بالذكر أن نصيب الفرد الخامس في البطاقة يكون بقيمة 25 جنيه، حيث تعمل وزارة التموين أن لا تزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 وفقاً للمنظومة الجديدة لكي يحصل الفئات المستحقة على الدعم.

الخدمات التموينية المتاحة التي لا زالت تقدمها وزارة التموين

هناك عدة خدمات تموينية مازالت مفعلة ويمكن للمواطنين الاستفادة منها والتي تأتي على النحو التالي