منصة مظلتي.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كشف PDF

يقوم العديد من المواطنين والمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق بالبحث المستمر لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق أحد أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة لمساعدة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، ويبحث العديد من المواطنين في العراق عن معلومات حول المشمولين بالرعاية الاجتماعية والشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للتحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يتم الإعلان عن النتائج عبر منصة مظلتي الإلكترونية التي أنشأتها الحكومة العراقية، ويمكن للمواطنين الدخول إلى المنصة وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن أسماء المستفيدين، وللوصول إلى رابط استعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي التابعة للحكومة العراقية

البحث عن خدمة الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

عليك التسجيل والدخول إلى حسابك الإلكتروني على المنصة، أما حالة عدم وجود حساب في الأساس قد يطلب منك إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول اتبع الإرشادات الموجودة على الصفحة لتقديم بياناتك والتي تمهيدًا لإجراء الاستعلام.

لابد من إدخال كافة البيانات اللازمة التي تم التقديم بها خلال طلب الشمول في الرعاية الاجتماعية.

اضغط على زر “البحث” أو “استعلام” للحصول على نتائج الاستعلام حول أسماء المشمولين.

شروط الاستفادة برنامج الرعاية الاجتماعية

لضمان الاستفادة من الرعاية الاجتماعية يجب على المتقدمين توفير بعض الشروط وهي:

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

الإقامة الدائمة داخل العراق.

عدم وجود وظيفة حكومية أو خاصة للمتقدم.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا.

المستندات اللازم توافرها عن التقدم للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية

يجب تقديم المستندات التي تثبت الهوية وتوفرهم للشروط وتقديم الوثائق المطلوبة التالية:

البطاقة الوطنية للتحقق من الهوية.

دليل على عدم العمل في مؤسسات عراقية.

في حالة الزواج، وثيقة زواج وهوية الزوجة.

تعرف على أسباب رفض القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك العديد من الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى رفض القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية، ومنها ما يلي:-:

إذا كان المتقدم قد حصل على دعم مالي أو خدمات اجتماعية من الحكومة أو هيئة خيرية في برنامج آخر.

إذا لم يتوفر المتقدم لجميع الشروط المطلوبة بشكل رسمي، مثل الدخل المالي، أو الحالة الاجتماعية، فقد يتم رفض الطلب.

إذا كانت الوثائق المقدمة غير كاملة أو غير صحيحة، فإن ذلك قد يؤدي إلى رفض القبول.

في بعض الأحيان، يكون هناك حد أقصى للدعم المالي الذي يمكن توفيره، وإذا كانت احتياجات المتقدم تتجاوز هذا الحد، قد يتم رفض القبول.

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