ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القليوبية الترم الأول 2024 عبر موقع البوابة الالكترونية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول فى محافظة القليوبية 2024، حيث يعيش طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للترم الأول حالة من القلق والترقب فى انتظار معرفة نتائجهم والشعور بالطمأنينة بعد عملهم الشاق طول مدة الدراسة، خلال الترم الأول، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من اعتماد النتيجة من قبل محافظ الاقليم، ومن ثم يتم رفع النتائج عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الثانوي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية للترم الأول 2024

من ناحية أخرى أكدت سماح إبراهيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لاجتياز امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية هو 113,262 طالبًا وطالبة، مشيرة الى ان مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عملت جاهدة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لهم من أجل أداء الاختبارات بشكل ملائم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد بعض المحافظات للشهادة الإعدادية، وجاري الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يمكن زيارة الموقع الرسمي لمديرية التعليم في القليوبية للحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية للترم الأول 2024

يمكنك الاطلاع على نتيجة الطلاب في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية من خلال الخطوات التالية:

1. قم بفتح الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

2. ابحث عن أيقونة الخدمات الإلكترونية على الصفحة الرئيسية من هنااااا

3. ستظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة، ابحث عن خدمة نتائج الامتحانات واخترها.

4. ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على الاختيارات المتاحة لنتائج الشهادة الإعدادية، اختر الفصل الدراسي الأول.

5. ستجد حقلًا لتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب، قم بإدخاله في الحقل المناسب.

6. اضغط على زر “عرض النتيجة” أو “استعراض” لعرض نتيجة الطالب على الشاشة.

7. ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الطالب في المواد الدراسية.