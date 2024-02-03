“كشوفات pdf”رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية على الإطلاع بالكشوفات الجديدة الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام والشروط التي أعلنت عنها الوزارة .

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

وأشار وزير العمل العراقي أن الوزارة انتهت من رفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الجميع من الاستعلام عنها، مضيفاً إلى أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية والتي تسعى من خلاله الحكومة العراقية أن تمد يد العون المساعدة لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العراق خلال الآونة الأخيرة، وأكد الوزير إلى أن المواطن يمكنه الإستعلام عن الطلب المقدم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

ثم اضغط على برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك حمل الكشوفات الموجودة أمامك.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المتاحة أمامك.

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية