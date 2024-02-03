مواجهة الفيلة ضد النسور.. موعد مباراة مالي وساحل العاج في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 والقنوات الناقلة ببلاش

موعد مباراة مالي وساحل العاج في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024، هناك تركيز كبير من عشاق الساحرة المستديرة خلال هذه الفترة عن تصفيات كأس الأمم الأفريقية تشوقاً لمعرفة اسم الفائز، مواجهة جديدة وقوية يستعد لها مالي ضد ساحل العاج وهم ضمن أهم الفرق الأفريقية التي استطاعت أن تتأهل لربع النهائي ويكون لديهم الفرصة الأكبر في إثبات أدائهم لتحقيق الفوز

كما يوجد بحث كبير على جوجل عن القنوات المفتوحة التي تقوم بنقل مباراة الفريقين للاستعداد لضبطها على الجهاز تزامناً مع اقترب موعد انطلاق صافرة المباراة، اليوم عبر التقرير التالي من المقال نقدم لكم موعد مباراة مالي وساحل العاج في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024.

موعد مباراة مالي وساحل العاج في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024

اليوم لقاء النسور والفيلة في مواجهة نارية أكثر تحدي مالي وساحل العاج ضمن منافسات الربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية موسم 2024، على أن يلتقي كلا الفريقين في غضون ساعات قليلة بتاريخ اليوم السبت 3 من فبراير 2024 على أرضية ملعب بواكي، فرصة مالي أكبر من فريق ساحل العاج لأن يتصدر المجموعة E برصيد 5 نقاط، كما يحتل فريق ساحل العاج الترتيب الثالث في البطولة برصيد 3 نقاط وهذا بسبب خسارته في مباراتين و الفوز في مباراة واحدة، لكن مباراة اليوم الأمر الذي يفصل فيها هو الأهداف ومن يستطيع أن يحصد المزيد من الأهداف تكون فرصته كبيرة للوصول إلى إياب الربع النهائي.

القنوات الناقلة مباراة مالي وساحل العاج

العد التنازلي على عمر اللقاء بين مالي أمام نظيره ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية، لذلك نود أن نخبركم بأن هناك قناة فضائية رياضية تقوم بنقل البث المباشر للمباراة وهي شاشة قناة beIN Afcon 1 بجودة عالية HD ويقوم بالتعليق في هذه المباراة المعلق الشهير علي محمد علي ويأتي تردد القناة على النحو التالي:.