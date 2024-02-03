مبروكـ ٣ اعدادي.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

بعد أن تم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض من المحافظات في مصر، ارتفعت معدلات البحث من قبل أولياء أمور وطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024، التي انتهت في الشهر الماضي يوم الخميس الموافق 25 من يناير، وعلى ذلك أشارت وزارة التربية والتعليم أنه يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم بحد أقصى 10 أيام من انتهاء طلاب مرحلة الإعدادية من الاختبار للفصل الدراسي الأول للعام الجاري 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

تزامنا مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024، المتحدث الرسمي الإعلامي لمحافظة الفيوم أكدت على اقتراب موعد إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة، فور انتهاء مرحلة تصحيح نماذج اختبارات طلاب الإعدادية الذي كان عددهم 64.310 طالبة وطالب في هذه المرحلة، ولكن تم توزيعهم على عدد من لجان الاختبارات التي بلغت 359 لجنة، بالإضافة إلى مراجعة تلك الاختبارات داخل غرف الكنترول رصد الدرجات، وفي حالة وجود بعضًا من الطلاب ظهور نتيجته بدرجات غير صحيحة لتوقعاته، صرحت وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم بعمل تظلم بالدرجات والتي تستمر لمدة أسبوعين من بدء إعلان النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

وزارة التربية والتعليم قامت بتوفير طرق سهلة وبسيطة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024، وذلك عن طريق دخول الطالب من خلال المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم أو من خلال منصة نتيجة نت ، وهاتان الطريقتان تمثل نفس الخطوات، ولكن للحصول عليها من خلال موقع الوزارة لا بد من عمل ملف شخصي للطالب، ولكن بالنسبة لمنصة نتيجة نت لا يتطلب ذلك لأن المنصة متاحة لكافة المتابعين بصورة مستمرة، ولكن بإتباع بعض الخطوات التالية: