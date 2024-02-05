مش هتقبض معاش تاني.. قرار مفاجئ من الحكومة بقطع المعاش فورا لبعض المواطنين.. شوف انت منهم ولا لأ!!

أعلنت الحكومة المصرية عن قرار بقطع المعاش لبعض الفئات المستحقة، وهذا قرار مفاجئ قد أثار ضجة وصدمة غير متوقعة لأصحاب المعاشات، حيث صدر هذا القرار بعد مراجعة الحكومة لملفات المعاشات لكي تتأكد من عدم وجود أي مخالفات فيها والتحقق من الفئة التي تستحق صرف المعاش، ومن المحتمل أن يتعرض هذا القرار إلى بعض التحديات في تنفيذه، لأن هناك نسبة كبيرة جدًا من المعارضة من قبل أصحاب المعاش.

الفئات التي تستحق حجب المعاش عنهم

أوضح القانون رقم 148 لعام 2019 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه يوجد حالات يتم فيها قطع المعاش عن المواطن فتعرف على هذه الفئات وهي:

كل الفئات الذين قد تم إثبات أنهم لم يستحقوا صرف المعاش.

الفئات الذين يستحقون المعاش وتوفوا ولم يتم تبليغ اللجنة القومية للتأمينات الاجتماعية بوفاتهم.

المستحقون الذين حصلوا على المعاش بطريقة غير شرعية.

أي شخص قد تزوج أو التحق بعمل بعد أن تم استحقاقه للمعاش.

ماذا تفعل حتى لا يتم وقف معاشك

هناك بعض الإجراءات التي يجب على أصحاب المعاشات أن يقوموا باتباعها وهي كالآتي:

المستحقون للمعاش يقومون بالذهاب إلى اللجنة القومية للتأمينات الاجتماعية لكي يتأكدوا من استحقاقهم للمعاش.

تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة لكي تثبت أنك تستحق صرف المعاش.

ضرورة الالتزام باللوائح الخاصة بالمنظمة والقوانين لصرف المعاشات.

مالا تعرفه عن منحة القطع

أعلنت التأمينات الاجتماعية أنه إذا تم قطع معاشك لسبب غير الوفاة، سوف يصرف لك منحة القطع وهي تساوي قيمة المعاش الذي تستحقه عن مدة سنة لمرة واحدة فقط، كما أكدت التأمينات الاجتماعية أن منحة القطع لن تصرف لحالات العجز إلا بعد تقديم قرار من اللجنة الطبية بانتهاء حالة العجز، وسوف تسقط المنحة إذا لم يتم التقدم لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.