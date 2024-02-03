بالشروط والخطوات.. رابط وطريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر.. متاح التقديم الان!!

أعلنت الحكومة الجزائرية بأنها سوف تقوم بتقديم دعم للمرأة الماكثة في البيت بتقديم لها منحه، والهدف من هذه المنحة هو رفع المستوى المعيشي للمرأة، لكي تواجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتساعدها في مواكبة ارتفاع أسعار السلع، فهناك العديد من سيدات دولة الجزائر يقومون بالبحث عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت ويريدون معرفة كيفية التسجيل فيها لكي يحصلوا على المنحة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

منحة المرأة الماكثة بالجزائر تدعم المرأة التي لديها أطفالًا ولا يوجد لها دخل ثابت، حيث أعلنت الجهات المختصة بالجزائر عن توفير لينك إلكتروني يمكن من خلاله التقديم في هذه المنحة باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

ثم تسجيل الدخول على منصة الوكالة الوطنية.

ثم اختيار الولاية التابعة للمرأة المتقدمة.

كتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة كاملة.

إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم.

الضغط على كلمة إرسال حتي يتم التسجيل في المنحة.

شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة

هناك بعض الشروط التي قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عنها والتي يجب توافرها لدى السيدة المتقدمة في هذه المنحة، وهي كالآتي:

أن تقيم المرأة المتقدمة على المنحة في دولة الجزائر بشكل دائم، وتكون حاملة للجنسية الجزائرية.

لا يقل سن المتقدمة عن 15 عامًا.

يجب على المرأة المتقدمة ألا يكون لديها أي دخل ثابت أو وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المنحة

هناك بعض الأوراق والمستندات الضرورية التي يجب توافرها عند التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بدولة الجزائر، وهي كالآتي: