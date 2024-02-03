نتيجتك عندنا وبس..نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق الدور الأول عموم المحافظات بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول فور انتهاء الامتحانات، لن يمر وقت طويل على بداية امتحانات الدور الأول، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية باعتماد جدول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية سنوات النقل والشهادة المتوسطة، وحسب ما صرحت به وزارة التربية والتعليم أن بداية الامتحانات كانت في منتصف شهر يناير 2024 واستمرت الاختبارات لمختلف الصفوف والمراحل لمدة 15 يوم، على أن تنتهي الاختبارات يوم الخميس الموافق 1 من فبراير وتبدأ الإجازة من يوم الجمعة 2 من فبراير 2024،

لقد أدى الطلاب اختبارات الدور الأول في اللجان المدرسية الذي تم تأمينها وتعقيمها قبل أن تنطلق الامتحانات وهذا للحفاظ على صحة الطلاب جميعاً، حيث يعيش الطلاب الآن في قلق ولن تطمئن قلوبهم إلا بعد الإعلان النتائج لتعويض ما حدث في السنوات الماضية، لذا ترقبوا معنا نتائج الثالث المتوسط 2024.

نتائج الثالث المتوسط 2024

منذ يومين فقط تم الانتهاء من اختبارات الدور الأول للصف الثالث المتوسط ومختلف المراحل التعليمية، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على أن تتم أعمال التصحيح في اليوم التالي من انتهاء الامتحانات ونظراً بأن اليوم التالي عطلة الأسبوع الرسمية، بدأ فريق الكنترول في أعمال التصحيح ورصد الدرجات صباح اليوم السبت الموافق 3 من فبراير 2024، وحسب المهلة التي منحتها الوزارة لفريق الكنترول يتم اعتماد النتائج بعد عشرة أيام من انتهاء الامتحانات أي من المقرر أن تصدر نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول يوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2024 قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني بيومين فقط.

لينك استخراج نتائج الثالث المتوسط

قريباً جداً سوف يتم الإعلان عن النتائج وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية سوف ترفع إلكترونياً لذا عليك اتباع ما يلي:.