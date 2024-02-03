متاحة الأن.. لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

يبحث العديد من الأهالي والطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 والتي ستظهر بعد ساعات قليلة من الأن، حيث تم الأنتهاء من تصحيح كافة الأوراق وتجميع الدرجات وجاري أعتمادها من محافظ البحيرة، حيث أن نتيجة الشهادة الأعدادية يتم أعتمادها من محافظ البحيرة وليس وزارة التربية والتعليم، وتحدد أمتحانات الشهادة الأعدادية مصير الطلاب في أستكمال مراحل تعليمهم، حيث أن مجموعهم سيحدد نوع المدرسة التي سيكملون تعليمهم بها سواء كانت ثانوية عامة أو مدارس فنية أو مدارس تكنولوجية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024

ويترقب جميع الطلاب حالياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 حيث أن النتيجة قد ظهرت في عدة محافظات منذ قليل، ولا تزال عملية رفع النتيجة جارية الأن علي موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة واليك طريقة الحصول علي النتيجة فور أعلانها:

تقوم بالتوجه الي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة .

نقوم بأختيار نتائج الشهادة الأعدادية 2024.

نقوم بأدخال رقم جلوس الطالب في الصفحة التي ستظهر لنا.

ننتظر قليلاً حتي تظهر النتيجة مع العلم أن الدرجة الكلية للفصل الدراسي الأول هي 140 درجة.

درجات مواد الشهادة الأعدادية

ويتسال العديد من الطلاب عن توزيع درجات الشهادة الأعدادية لهذا العام حيث أن الدرجة النهاية للعام الدراسي هي 280 درجة مقسمة بالتساوي علي فصلين دراسيين كل فصل دراسي 140 درجة واليك تفاصيل توزيع الدرجات: