بعد اجتماع البنك المركزي.. سعر طن الحديد اليوم حديد عز السبت 3 فبراير 2024 شكلوا طلع السما

بدأ البحث يزداد هذه الفترة بشأن سعر طن الحديد اليوم حديد عز السبت الذي يوافق ميلاديًا 3 من شهر فبراير 2024، تحديدًا بعد انتهاء البنك المركزي المصري والذي انتهي في يوم الخميس الموافق 1 من فبراير 2024 وكانت أحد تصريحاته الهامة بأن هناك زيادة 2% على السحب والإيداع، ولكن لم يصرح بوجود زيادة على سعر الدولار وهو ما ينتظره العديد من المواطنين، ولكن هل هذا الأمر تأثر على أسعار الحديد والأسمنت.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

وضحت الجهات المعنية بالأمر سعر طن الحديد اليوم حديد عز، حيث يعتبر من أهم مواد البناء بل العمود الفقري حيث تتذبذب أسعاره ما بين الارتفاع والانخفاض، ولكن على أي حال لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، وإليكم أسعاري اليوم:

سعر حديد عز اليوم 65 ألف جنيه للطن الواحد.

وصل طن سعر حديد الداخلية قيمة 65 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين بقيمة 63 ألف جنيه مصري.

وصل سعر طن حديد السويس بنحو 63 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي بنحو 63 ألف جنيه مصري.

وصل سعر طن حديد الجارحي بنحو 63 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد مصر ستيل قيمة 62200 جنيه مصري.

بلغ سعر طن حديد الكومي 62100 جنيه.

سعر طن حديد العشري وصل بنحو 62 ألف جنيه مصري.

طن حديد جيوشي وصل اليوم 62 ألف جنيه.

سعر حديد المراكبي جاء بنحو 63 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

وبعد التعرف على سعر طن الحديد اليوم حديد عز، فسنوافيكم الآن أسعار الأسمنت كما حددتها الاقتصاد المصري؛ الأسمنت المسلح بلغ اليوم 2130 جنيه، والنصر 2030، والتعمير 2120، والسويدي جاء بنحو 2350 جنيه، وحلوان 2040 جنيه، وأسمنت المخصوص 2090 جنيه مصري.