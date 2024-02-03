مليووون مبروك .. ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية  الترم الأول عبر “نتيجة نت “

رابط نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، حيث أعتمدت النتائج بنسبة نجاح بلغت 78.58٪ من قبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية عبر زيارة الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، حيث انتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بمحافظة الإسماعيلية موعد إعلان نتائجهم والحصول على درجاتهم التى حصلوا عليها في المواد المختلفة والترتيب العام ومعدل النجاح في امتحان نصف العام، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن النتيجة النهائية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول:

كما أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أيضًا أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الإسماعيلية بلغ 27757 طالبًا وطالبة، من إجمالي 27878 طالبًا وطالبة متقدمين للامتحانات، تم الإعلان عن ذلك بحضور الدكتور محمد بحيري، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الذى أكد ان النتيجة مطمئنة جدا بالنسبة للطلاب ، مشيرا الى ان النتيجة ستكون جاهز عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الثانوي بمحافظة الإسماعيلية خلال دقائق قليلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024:

من خلال رابط البوابة الالكترونية للنتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي ترم أول من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الثانوي بمحافظة الإسماعيلية.

القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

القيام بالضغط على خيار الاستعلام عن النتيجة النهائية.