“متاح”رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024 الترم الأول

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم حدثًا هامًا تمثل في إعلان السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024 وقد بلغت نسبة النجاح في هذا الترم 80.33% وهي نسبة تعد إنجازا استثنائيا ويُؤكد على حرص الطلاب على بذل أقصى جهودهم وتحقيق أفضل النتائج ومع إعلان النتيجة ازدادت حماسة الطلاب لمعرفة درجاتهم حيث حرصوا على البحث عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بنتائج مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024

أكدت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ على سعيها لتوفير النتائج للطلاب في أقرب وقت ممكن وذلك من خلال العمل على إتاحتها على الموقع الرسمي خلال الساعات القادمة ولا شك أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يشكل مُناسبةً هامة