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“متاح”رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024 الترم الأول
شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم حدثًا هامًا تمثل في إعلان السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024 وقد بلغت نسبة النجاح في هذا الترم 80.33% وهي نسبة تعد إنجازا استثنائيا ويُؤكد على حرص الطلاب على بذل أقصى جهودهم وتحقيق أفضل النتائج ومع إعلان النتيجة ازدادت حماسة الطلاب لمعرفة درجاتهم حيث حرصوا على البحث عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بنتائج مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024
أكدت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ على سعيها لتوفير النتائج للطلاب في أقرب وقت ممكن وذلك من خلال العمل على إتاحتها على الموقع الرسمي خلال الساعات القادمة ولا شك أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يشكل مُناسبةً هامة
- قم بالدخول الي بوابة محافظة كفر الشيخ او يمكن الاستعلام عبر نتيجة نت
- اضغط على رابط “نتائج الامتحانات” من الصفحة الرئيسية.
- سيُفتح لك صفحة جديدة بها خيارات مختلفة، اختر منها “نتائج الشهادة الإعدادية”.
- سيُفتح لك موقع “نتيجة نت” الذي يُقدم نتائج مختلف الامتحانات في مصر.
- في موقع “نتيجة نت”، ستجد قائمة بالشهادات الدراسية، اختر منها “الشهادة الإعدادية”.
- ستجد أيضًا قائمة بالفصول الدراسية، اختر منها “الفصل الدراسي الأول 2024”.
- ستجد في الصفحة التالية نموذجًا لإدخال بيانات الطالب، قم بكتابة:اسم الطالب كاملًا كما هو مُدون في بطاقة الرقم القومي.
- تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من قائمة المحافظات.
- بعد كتابة جميع البيانات بشكل صحيح، اضغط على زر “عرض النتيجة”.
- ستظهر لك صفحة جديدة بها نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية، مع مجموع الدرجات ودرجة النجاح.