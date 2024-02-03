مبروك للناجحين.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 الترم الأول عبر نتيجة نت

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بفارغ الصبر ويشهد طلاب وطالبات محافظة الإسماعيلية في مصر انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وتعتبر هذه النتائج محل اهتمام كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور حيث يترقبون الإعلان الرسمي عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، من خلال السطور التالية في هذا التقرير سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالخطوات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول على بوابة التعليم الأساسي والموقع الإلكتروني للمديرية والموقع الخاص بالمحافظة، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة إلى زيارة المدرسة فور رفع النتائج على الموقع الرسمي للنتائج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لتسهيل الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، يمكن متابعة موقع نتيجة نت الرسمي لاستخراج نتائج الطلاب، وقامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بتفعيل رابط خاص يتيح للطلاب وأولياء الأمور استعراض النتائج بسهولة يمكن الوصول إلى هذا الرابط عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، أو من خلال موقع نتيجة نت الرسمي المخصص لعرض النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية