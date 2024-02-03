املي تلاجتك لرمضان يا ست الكل.. استقرار أسعار السلع الأساسية اليوم الغذائية عند هذا السعر

المواطنون والمواطنات يتساءلون عن أسعار السلع الأساسية اليوم بشكل يومي، خصوصًا أننا اقتربنا على شهر رمضان المبارك، والجميع يرغب في معرفة الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية من أجل الاستعداد للشهر الكريم، فدعونا نوضح لكم آخر ما وصلت إليه الأسعار اليوم، فتابعوا معنا.

أسعار السلع الأساسية اليوم

تزاد بحث المواطنين بشكل ملحوظ الساعات الماضية عن سعر السلع الغذائية الأساسية والتي هي الزيت والسكر وباقي السلع الأخرى، ونذكر لكم الأسعار بناء على الأسعار التي نشرتها بوابة مجلس الوزراء، ونوعًا ما هناك استقرار في أسعار السلع الغذائية ولا يوجد زيادة كبيرة تُذكر إلا بعض الجنيهات في أسعار السكر فقط، حيث جاءت أسعار السلع على النحو التالي:

سعر الكيلو من الأرز سجل اليوم مبلغ 33.37 جنيه مصري.

الكيلو من الفول المعبأ سجل اليوم مبلغ 48.28 جنيه مصري.

جاء الكيلو من الدقيق اليوم بمبلغ 25.5 جنيه مصري.

اللتر من الزيت سجل اليوم 82.51 جنيه مصري.

لتر زيت الذرة جاء اليوم بمبلغ 88.58 جنيه مصري.

الكيلو من المكرونة جاء اليوم بمبلغ 27.18 جنيه مصري.

كيلو السكر المعبأ استقر عند مبلغ 38.82 جنيه مصري.

كيلو العدس سجل مبلغ 64.87 جنيه مصري.

كيلو الدواجن الطازجة سجل الكيلو منه مبلغ 100.7 جنيه مصري.

البيضة الواحدة من البيض البلدي سجلت مبلغ 5.54 جنيه مصري.

الأزر السائب الكيلو الواحد منه بمبلغ 31.4 جنيه مصري.

حقيقة ارتفاع أسعار السلع رمضان 2024

وضحنا لكم أسعار السلع الأساسية اليوم، وبالنسبة لأسعار السلع في رمضان، فكل ما يتم تداوله لا صحة له، حيث الأسعار مستقرة في الوقت الحالي وتبذل الحكومة قصارى جهدها الآن للمحافظة على استقرار السلع وخصوصًا في شهر رمضان المبارك، لذا تفائلوا بالخير.