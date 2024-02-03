“الفراخ ولعت في المحلات”… ارتقاع جنوني في الفراخ اليوم السبت 3 فبراير 2024

ما زالت أسعار الدواجن تواصل ارتفاع السعر حتى اليوم السبت الموافق 3/2/2024 في الأسواق المصرية، قد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع غير متوقع لجميع أنواع الدواجن جاء ذلك وفقًا لارتفاع سعر العلف، بينما ارتفع سعر البيض في بداية تعاملات اليوم، أوضحت شعبة الدواجن عن أن المشروعات الجديدة تستهدف إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات لتشجيع المشروعات التكاملية للنهوض بالدواجن.

أسعار الدواجن اليوم السبت

واصلت الدواجن ارتفاع السعر في المزارع لتصل للمستهلك بقية أعلى وفقا لبورصة الدواجن، سجلت الأسعار في بداية تعاملات اليوم كالآتي:

سجل سعر الفراخ الساسو والحمراء بين 121 جنيه إلى 120 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية إلى 91 جنيه للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر من 100 إلى 105 جنيه.

سعر الفراخ البلدي 130 جنيه للكيلو الواحد.

بلغ سعر الفراخ الأمهات بمتوسط سعر للكيلو حوالي 110 جنيه.

وصل سعر كيلو البط حوالي 145 جنيه.

سعر جوز الحمام الجامبو ذبح 155 جنيه.

سجل سعر الديك الرومي البلدي نحو 160 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو الأورام سجل اليوم بين 110 إلى 113 جنيه.

يصل سعر كيلو الكبد والقوانص حوالي 108 جنيه.

الدبابيس يصل سعرها اليوم نحو 128 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر معشوق الجماهير البانية إلى 220 جنيه للكيلو الواحد.

سجل الشيش طاووق سعر 217 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر كيلو الأجنحة إلى 70 جنيه.

أسعار البيض في الأسواق المصرية اليوم

بسبب زيادة سعر علف الدواجن، وكذلك زيادة سعر الدواجن فتستمر زيادة سعر البيض أيضًا، وأعلنت البورصة عن سعر كرتونة البيض اليوم على النحو التالي: