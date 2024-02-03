خُــذ لِينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس جميع المدريات

بعد بحث كبير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الأول، وخاصة بعد إعلان العديد من المديريات عن النتيجة في الأيام الماضية، فمن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أنه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وتم اعتمادها من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، معلنا عن نسبة النجاح، وطريقة الحصول عن النتيجة، وهذا ما ننقله لكم في المقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

صرح الدكتور محمد بحيري نائب وزير التربية والتعليم بالاسماعيلية، ان الامتحانات خضعت للتنظيم الجيد، والانضباط تام، وذلك لكي يتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات على أتم حال، موضحا انه بلغ إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحان الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية نحو 28 ألف طالب وطالبة، موزعين على 167 لجنة في مختلف مراكز المحافظة.

احصائيات النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسماعيلية

نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية العامة 78٪.

النجاح للمكفوفين 83%.

نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 100٪.

نسبة نجاح المدارس الرسمية والخاصة 98.88٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس

أشار وكيل وزارة محافظة الإسماعيلية أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وسيتمكن الطلاب بعد ساعات قليلة من معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية، وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث يتيح الموقع البحث عن النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس.

رابط الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسماعيلية

بعد ساعات قليلة من الآن ستكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب علي موقع مديرية التربية والتعليم، ولكي يسهل الحصول عليها يجب اتباع الخطوات الآتية: