“مبروووك للجميع” رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الأول برقم الجلوس

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمزر بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية على الإنترنت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الأول …..

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الأول

حيث صرح الدكتور” محمود غراب” الذي يشغل منصب محافظ الشرقية إلى أن جميع مديريات المحافظة انتهت من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، وأكد إلى أنه تم اعتماد النتائج بنسبة نجاح تخطت الـ 80% ، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للمحافظة، مشيداً بالمجهود الكبير التي قامت به القيادات التعليمية بالمحافظة وتقدم سيادته بخالص التهاني لأوائل الطلبة وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق للطلاب في المراحل التعليمية المقبلة.

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

زيارة الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية على الإنترنت .

ثم ادخل على نتائج الطلاب.

اختر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الإستعلام عنه.

ثم اضغط على “عرض النتيجة”.

خلال دقائق سوف يتم عرض النتائج الخاصة بالطالب في جميع المواد الدراسية.

خريطة توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الشرقية