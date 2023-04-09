زغرطي ياعروسة.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الأحد 2023/4/9 في جميع محلات الصاغة

لقد شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، وقد وصل سعره إلى مستويات قياسية في وقت قياسي حيث يعتبر من المعادن النفيسة التي تتمتع بقيمة عالية في الأسواق العالمية ويعتبر واحدًا من الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال الفترات الاقتصادية الصعبة وفي هذا المقال سنتحدث عن أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

تعد الذهب من المعادن الثمينة التي يتم التداول بها في الأسواق العالمية، ويعتبر الذهب عيار 24 هو العيار الأعلى والذي يحتوي على 99.99٪ من الذهب الخالص، وهو العيار الذي يتم تداوله بشكل أساسي في الأسواق العالمية وتبلغ أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر الذهب في مصر عيار 24 اليوم، 2485 جنيه مصري.

سجل سعر الذهب في مصر عيار 22 ، 2278 جنيه مصري.

سجل متوسط سعر الذهب في مصر عيار 21، 2175 جنيه مصري.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم، 1864 جنيه مصري.

العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في الأسواق العالمية

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في الأسواق العالمية بما فيها أسعار الذهب اليوم، ومن أهم هذه العوامل: