هــات دلوقت.. تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس natiga4dk

ينتظر آلاف الطلاب والطالبات خلال ساعات ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية للفصل الدراسي الاول 2024، وذلك حيث اعتمد اللواء شريف فهمي محافظ الاسماعيلية نتيجة الشهادة الاعدادية منذ قليل بنسبة نجاح بلغت 78.58%، وذلك بعد انتهاء مراكز الكنترول من تصحيح الاوراق واعداد كشوفات الدرجات وجاري حاليا رفعها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، وتسود حالة من التوتر والقلق بين الطلاب والاهالي وذلك لاقتراب ظهور النتيجة، ونوضح لكم خلال فقرات المقال رابط الاستعلام عن نتيجة اعدادية الاسماعيلية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

أنهت مراكز الكنترول بالمحافظة أمس عمليات رصد وتجميع الدرجات وتم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية صباح اليوم السبت 3 فبراير من قبل لواء اركان حرب شريف فهمي بنسبة بلغت 78.85%، وخاض الطلاب امتحانات منتصف العام وعددهم 27757 طالب وطالبة من اجمالي 27878 طالب وطالبة في الفترة بين 17 حتى 24 يناير 2024، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ان نسبة النجاح بالمدارس الحكومية والعربية وصلت الى 76.16% بينما في المدارس بلغت في المدارس الخاصة واللغات نحو 98.88%، وكان النصيب الاكبر للطلاب الناجحين في ادارة شمال الاسماعيلية بنسبة 86.63% من اجمالي عدد الطلاب بالادارة التعليمية.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وتمني لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم على بذل الجهود خلال الفصل الدراسي الثاني ووجه الشكر الى اولياء الامور والمعلمين على مساهمتهم في نجاح أبنائهم وحرصهم على التعلم، وتابع ان تقديم التظلمات يبدأ من يوم الاثنين 5 فبراير 2024 ويستمر لمدة خمسة أيام فقط بمقر مديرية التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2024

من المقرر ان يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية خلال ساعات قليلة من الآن، ويتساءل الطلاب عن كيفية الحصول على النتيجة ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: