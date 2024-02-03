“مبروك التفوق” نتيجة الاعدادية بالاسماعيلية الترم الأول 2024 عبر موقع نتيجه نت natiga4dk.net ومديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية

البحث قائم من قبل الطلاب والطالبات عن موقع نتيجه نت وموقع مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية من أجل الاستعلام عن نتيجة الاعدادية بالاسماعيلية، حيث يرغب الجميع في التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم فقط أو رقم الجلوس فقط، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة وخطوات استخراجهان فضلًا تابعوا معنا.

نتيجة الاعدادية بالاسماعيلية الترم الأول 2024

تم اعتماد نتيجه الصف الثالث الاعدادي الاسماعيليه منذ قليل منذ قبل معالي اللواء شريف فهمي معالي المحافظ، حيث نسبة النجاح وصلت إلى نسبة 78.58%، وأصبح الآن متاح أمام الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم أو موقع نتيجه نت، حيث تم اعتماد النتيجة للشهادة الإعدادية وأيضًا للطلاب المكفوفين والصم وضعاف السمع وأيضًا الشهادة الإعدادية المهنية والمدارس الخاصة والتجريبي.

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية بالاسماعيلية

أصبح متاح أمام الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول في محافظة الإسماعيلية، حث خطوات الاستعلام على النتيجة تأتي على النحو التالي:

الولوج غلى موقع مديريه التربية والتعليم بالاسماعيلية أو زيارة موقع نتيجه نت .

أو زيارة موقع . اختر نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول.

أضف رقم الجلوس الخاص بك، ثم انقر على استعلام.

بعدها تظهر النتيجة كاملة أمامك في كل المواد الدراسية.

مع العلم أن التظلمات على النتيجة ستكون من يوم الاثنين القادم، والذي يوافق الخامس من شهر فبراير، حيث تستمر التظلمات لمدة أسبوعين، حيث التظلم يكون بمكان مديرة التربية والتعليم بالإسماعيلية من الاثنين 5 لشهر فبراير لعام 2024 المقبل.