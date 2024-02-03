مليون مبروووك .. ظهرت الان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة كفر الشيخ  2024 عبر ” نتيجة نت “

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة كفر الشيخ، حيث قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ لحظات باعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024م لامتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 80.33%، وتم أيضا اعتماد الشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة 99.45%، وكذلك تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، و تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة والخطوات اللازمة للوصول إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة كفر الشيخ بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة كفر الشيخ 2024:

واكد اللواء جمال نور الدين أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 61 ألفًا و 124 طالبًا وطالبة، وتغيب عن الامتحان 148 طالبًا وطالبة، فيما حضر الامتحانات 60 ألفًا و 976 طالبًا وطالبة. وبناءً على الحضور والأداء الجيد، تم تحقيق نسبة نجاح بلغت 80.33%، نتائج الامتحانات تعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين، وتعزز التزام المحافظة بتطوير قطاع التعليم، ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ للعام الدراسي الحالي 2024، ستكون جاهزة أمام جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأرقام جلوسهم خلال الدقائق القليلة القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول :

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة كفر الشيخ بكل سهولة ويسر.