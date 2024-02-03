اعتماد نتيجة الاعداديه محافظة الاسماعيلية الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024

أخيرًا تم اعتماد نتيجة الاعداديه محافظة الاسماعيلية من قبل محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، وذلك من أجل الوصول إلى أخر المراحل المتعلقة بالنتيجة وهي نشرها عقب اعتمادها، وسيطرت حالة من القلق والتوتر على طلاب الإعدادية محافظة الاسماعيلية، خاصة بعد أن أصدرت عدد كبير من المحافظات نتائجها في خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولهذا كان الجميع في حالة من الحماس في انتظار صدور النتائج.

اعتماد نتيجة الاعداديه محافظة الاسماعيلية

أخيرًا وبعد طول انتظار انتهت عمليات التصحيح والرصد والتجميع لدرجات اختبارات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية، وتم اعتماد النتائج من قبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأكدت المصادر المسؤولة أن نسبة النجاح في المحافظة تجاوزت الـ 78%، وأكد اللواء بشارة أن عدد الطلاب في المحافظة في الإعدادية حوالي سبعة وعشرون ألف و 878 طالب وطالبة، أما من خاضوا الاختبارات فهم 27757 طالب وطالبة.

خطوات معرفة نتيجة الاعداديه محافظة الاسماعيلية

الآن إن كنت ترغب في معرفة نتيجتك فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولًا: قم بالدخول إلى رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية من هنا.

ثانيًا: الآن قم بالنزول إلى أسفل حتى تجد مربع مدون فوقه “الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024″

ثالثًا: قم بكتابة رقم جلوسك في الخانة الفارغة أمامك وتأكد من كتابته بشكل صحيح.

أخيرًا: اضغط على أيقونة بحث، وستظهر أمامك نتيجتك فورًا.

يتيح لك الموقع أن تتعرف على أكثر من نتيجة بالتتابع، كل ما عليك هو أن تعيد الخطوات السابقة في كل مرة بعد التأكد من صحة رقم الجلوس الذي دونته.