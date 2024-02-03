درجاتك بانــت.. هـذا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الاول 2024 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة نت pdf

يترقب الطلاب وأولياء الامور نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعلان اعتماد النتيجة رسميا منذ قليل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 80.33%، وذلك بعدما انهت مراكز الكنترول من رصد وتجميع الدرجات واعداد كشوفات الناجحين وجاري حاليا رفعها عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتكون متاحة للطلاب قبل ظهورها في المدارس، ونقدم اليكم عبر موقعنا البديل رابط نتيجة اعدادية كفر الشيخ 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

يعد مرور اكثر من اسبوع على انتهاء اختبارات منتصف العام وبعد طول انتظار اعتمد اللواء جمال نور الدين نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 80.33%، وكذلك تم اعتماد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.45% حيث وجه المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم التوفيق والنجاح مع بذل مزيد من الجهد في الفصل الثاني والمراحل التعليمية المقبلة ليصلحوا في المقدمة، وتقدم لحضور الاختبارات نحو 61124 طالب وطالبة موزعين على 124 لجنة داخل الادارات التعليمية وحضر منهم 60976 طالب وطالبة في الفترة بين 17 حتى 24 يناير.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ انه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول عبر موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي، ولقد تم اعتماد نتيجة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100% اما نسبة النجاح لمدارس النور للمكفوفين هي 90.9%، ومن المتوقع الاعلان عن النتيجة اليوم السبت 3 فبراير خلال ساعات من الآن.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

يتساءل الطلاب واولياء الامور عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ للفصل الدراسي الاول، واليكم خطوات الحصول على نتيجة اعدادية كفر الشيخ كما يلي: