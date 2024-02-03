“مبروك للطلاب” نتجه اعداديه كفر الشيخ الترم الأول 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجه نت natiga4dk.net/kafr-elsheikh

الطلاب والطالبات من محافظة كفر الشيخ يبحثون في الوقت الحالي عن نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ pdf، حيث النتيجة يتم إتاحتها على الطلاب والطالبات للاستعلام عنها عبر المواقع الرسمية والتي منها موقع نتيجه نت، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة وكيفية الاستعلام عنها بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المحافظ، فتابعوا.

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024

منذ قليل قام معالي محافظ كفر الشيخ اللوا جمال نور الدين باعتماد النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024، وذلك بنسبة نجاح وصلت إلى نسبة 80.33%، بينما نتيجة المهنية جاءت النجاح بها بنسبة 99.45% وضعاف السمع والصم وصلت نسبة نجاحهم إلى 100%، بينما المكفوفين جاءت نسبة النجاح بنسبة 90.9%، وأصبحت النتيجة الآن متاح على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وأيضًا موقع نتيجه نت.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024

يمكن لطلاب محافظة كفر الشيخ من كل الإدارات التعليمة في المحافظة استخراج النتيجة الخاصة بهم الآن، وذلك من خلال خطوات تأتي على الترتيب التالي:

التوجه إلى موقع نتيجه نت محافظة كفر الشيخ المتاح على الشبكة، أو موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

محافظة كفر الشيخ المتاح على الشبكة، أو بكفر الشيخ. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك، وبعدها تظهر النتيجة أمامك.

مع العلم أن النتيجة يتم اعتمادها من قبل المحافظ بشكل رسمي، ومن ثم بعدها يتم إتاحتها على المواقع الرسمية لسهولة وصول الطلاب والطالبات إليها، وألف ألف مليون مقدمًا لجميع الناجحين من الطلاب والطالبات.