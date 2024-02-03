بعد اعتمادها بلحظات.. نتيجة الاعدادية كفر الشيخ الترم الأول 2023 / 2024

أعلنت محافظة كفر الشيخ أن السيد جمال نور الدين المحافظ انتهى من اعتماد نتيجة الاعدادية كفر الشيخ، وذلك عقب إبلاغه بانتهاء عمليات التصحيح والرصد والتدقيق لدرجات الطلاب، وقد عاش طلاب الإعدادية في محافظة كفر الشيخ أجواء شديدة التوتر مؤخرًا، خاصة مع ترقبهم للنتائج وذلك بعد أن بدأت العديد من المحافظات الإعلان عن النتائج، ولهذا عملت الإدارة التعليمية في محافظة كفر الشيخ على توفير النتائج لكي تطمئن الطلاب.

نتيجة الاعدادية كفر الشيخ

أخيرًا أعلنت محافظة كفر الشيخ أن اللواء جمال نور الدين المحافظ قام باعتماد نتيجة الاعدادية كفر الشيخ، وذلك بعد أن أعلن أن نسبة النجاح في المحافظة تتجاوز 80%، أما بالنسبة للإعدادية المهنية فنسب النجاح تتجاوز الـ 99% وبالنسبة لنتائج الصم وضعاف السمع فهي بنسبة 100% والمكفوفين 90%، وجميعها نسب مشرفة وأسعدت المحافظة والكوادر التعليمية كثيرًا.

جديرًا بالذكر أن أعداد الطلاب في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ بلغت 61 ألف 124 طالب وطالبة، وحضر الاختبارات منهم 60 ألف 976 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

الآن لمعرفة نتيجتك لابد من اتباع الخطوات التالية:

أولًا: عليك الدخول من خلال الرابط الخاص بنتيجة محافظة كفر الشيخ من هنا.

ثانيًا: ستجد أمامك مربع باللون الأصفر مدون فيه “نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024”.

ثالثًا: قم بتحديد رقم الجلوس.

رابعًا: قم بتدوين رقم جلوس الطالب وتأكد من صحته.

أخيرًا: اضغط على أيقونة العدسة المكبرة والتي تمثل البحث من أجل معرفة النتيجة في خلال لحظات.

مع أطيب أمانينا بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.