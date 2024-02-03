رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2025 / 1446 عبر habous.gov.ma

التسجيل في قرعة الحج المغرب 2025 كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عملية التسجيل الإلكتروني للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446 هجري / 2025 ميلادي ستتم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 5 فبراير وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2024، وسنتابع معكم عبر موقعنا “البديل” رابط التقديم في قرعة الحج بالمغرب 2025/ 1446 وشروط التسجيل.

رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2025

أشارت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن التقديم بقرعة الحج بالمغرب لعام 2025 تكون من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الذي تم تخصيصه واتباع عدد من الخطوات وهي:-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع وزارة الأوقاف الإسلامية بالمغرب.

قبل الضغط على زر المتابعة، يجب قراءة جميع التعليمات والشروط والأحكام.

الدخول على لنموذج المقدم وتعبئة المعلومات بطريقة صحيحة.

قرار تحديد نوعية التسجيل يتطلب اختيار بين التسجيل بالتأطير التابع لوزارة الأوقاف أو التسجيل بالتأطير التابع لوكالات السفر.

إدخال الجنسية وبطاقة التعريف الوطني.

يجب كتابة الاسم الشخصي واسم العائلة سواء باللغة العربية أو الفرنسية.

بعد ذلك، يتم إكمال تعبئة البيانات الأخرى مع توضيح العنوان السكني بتفصيل.

يجب أن تُكمل بيانات المرافقين بتفاصيل عددهم.

يتعين إدخال جميع المعلومات الخاصة بالمرافقين واستكمال الاستمارة المخصصة لعملية التسجيل، وإدخال رمز التحقق.

عند النقر على زر تسجيل الطلب، ستظهر لك البيانات المطلوبة، عليك التأكد من صحتها، ثم قم بالنقر على زر التأكيد.

شروط التقديم في قرعة الحج 2025 المغرب

هناك شروط لابد من توافرها في المتقدمين قبل الدخول على رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2025 وهي:-