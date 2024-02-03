“لازم تتأكد بنفسك” حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024 ….. ورابط الاستعلام

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، على الرغم من الأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، إلا أن المواطنين حريصين أشد الحرص على الإطلاع على حقيقة هذا الخبر من عدمه، خاصة بعد أن تردد الخبر في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات مواقغ التواصل الإجتماعي،والحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة هذا الخبر من عدمه والرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه الوزارة للإستعلام.

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن رصد الأخبار المتداولة بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، وأكدت أن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة، وأنه في حالة الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف يكون هذا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداحلية على الإنترنت ، وأشار الدكتور” علي المصيلحي” إلى أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير 2024، هذا بالإضافة إلى صرف كيس سكر وزن كيلو جرام بسعر 27 جنيه، لكل بطاقة التموين تحتوي على بطاقة تموين تحتوي على فرد إلى ثلاثة أفراد، وصرف 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموين تحتوي على على أربع أفراد فأكثر.

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