اتفرج ببلاش HD.. موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم الأحد 9/4/2023 بالدوري الانجليزي
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في الدوري الإنجليزي حيث من المحدد أن يلتقى ليفربول وآرسنال في مباراة قوية ومثيرة يوم غد الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وينتظر الكثير من متابعي الدوري الإنجليزي والنجم المصري محمد صلاح مباراة ليفربول وآرسنال وعبر الاسطورة الجديد نكشف عن جميع القنوات المفتوحة الناقلة للمبارة بصورة حصرية ومباشرة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال الأحد 9 أبريل 2023
سوف تقوم قنوات بي إن سبورت بنقل مباراة ليفربول وآرسنال يوم غد الاحد الموافق التاسع من أبريل الجاري وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي ويتم بث المباراة عبر شاشاة beIN Sports 1 HD Premium كما تقوم القناة بنقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي في جميع دول الوطن العربي والشرق الاوسط.
موعد مباراة ليفربول وآرسنال
حيث تقام أحداث المباراة النارية بين الريدز وآرسنال، يوم الأحد المقبل الموافق 9 أبريل 2023، على ملعب “الأنفيلد” معقل الفريق الأحمر وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
تردد قناة بي إن سبورت
- القمر الصناعي: عرب سات
- تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة: 11565
- استقطاب أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تشكيلة ليفربول ضد ارسنال اليوم
- حراسة المرمى: أليسون.
- خط الدفاع: أرنولد – فان دايك – كوناتي – روبرتسون.
- خط الوسط: هندرسون – فابينيو – إليوت.
- خط الهجوم: صلاح – نونيز – جاكبو.
تشكيلة ارسنال ضد ليفربول اليوم
- حراسة المرمى: رامسديل.
- خط الدفاع: بن وايت – هولدينج – جابرييل – زينشينكو.
- خط الوسط: أوديجارد – بارتي – تشاكا.
- خط الهجوم: ساكا – خيسيوس – مارتينيلي.