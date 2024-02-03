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ظهرت الأن..نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024 من خلال موقع نذاكر natiga.nezakr.net
ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024، بعد أن تم أعتمادها من محافظ محافظة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، حيث كان يترقبها الأهالي والطلاب، حيث أن تلك السنة الدراسية مهمة جداً لكافة الطلاب لانها تحدد مصيرهم الدراسي أما أستكمال دراستهم في الثانوية العامة الثلاث سنوات أو المدارس الفنية أو الصناعية الثلاث والخمس سنوات أو التجارية أو المدارس التكنولوجية الحديثة في محافظة كفر الشيخ.
نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024
وجاء المجموع الكلي لدرجات الشهادة الأعدادية هو 280 درجة مقسمة الي 140 درجة لكل فصل دراسي، واليك خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2024 التي يقدمها لكم موقعنا الأخباري البديل:
- في البداية نقوم بالذهاب الي الموقع المعلن عليه النتيجة من خلال الضغط هنا
- نقوم بأختيار طريقة الأستعلام عن النتيجة بالأسم أو قم الجلوس.
- نقوم بكتابة الأسم أو رقم الجلوس في المكان المخصص له
- نقوم بالضغط علي زر الأستعلام عن النتيجة
- ستظهر لنا النتيجة مع تفاصيل درجات كافة المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية
تفاصيل درجات مواد الشهادة الأعدادية 2024
يبحث العديد من الطلاب عن فاصيل درجات المواد بالشهادة الأعدادية حيث أن لكل فصل دراسي 140 درجة يتم تقسيمها علي خمس مواد واليك تفاصيل الدرجات:
- يتم تخصيص 40 درجة لمادة اللغة العربية، ودرجة النجاح من 20 درجة
- يتم تخصيص 30 درجة لمادة اللغة الأنجليزية،ودرجة النجاح من 15 درجة
- يتم تخصيص 30 درجة لمادة الرياضيات،ودرجة النجاح من 15 درجة
- يتم تخصيص 20 درجة لمادة العلوم، ودرجة النجاح من 10 درجة
- يتم تخصيص 20 درجة لمادة الدراسات الأجتماعية، ودرجة النجاح من 10 درجة