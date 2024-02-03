سيمفونية الحلاوة: أسرار تحضير الكريم كراميل بنكهة لا تقاوم!

الكريم كراميل من أكثر الحلويات المحببة إلينا، إضافة إلى ذلك سريعة التحضير، يمكنك إعداده في المنزل بكل سهولة، طعمة لذيذ وشهي، ترجع أصوله إلى بلاد الأوربية خاصة إسبانيا وفرنسا، يتكون من مزيج الحليب والسكر والبيض، يمكنه أن يحضر بالعديد من الطرق، حيث يمكنك تقديمه مع الفواكه، الآيس كريم، أو بناء على ما يتوفر لديك وترغبين به، يعتبر من الوصفات التي تساعدك كثيرا في إنجازها في وقت قصير، إذا كان لديكي تجمع عائلي بشكل مفاجىء، بالرغم أنه من الوصفات التقليدية والقديمة، لكنه مازال من الحلويات المميزة وذات نكهة فريدة في طعمها، تابعي مقالتنا اليوم للتعرف على كيفية تحضير الكريم كراميل بأقل تكلفة.

كيفية تحضير الكريم كراميل

الكريم كراميل ليس حلوى يمكن أن تقارن بالحلويات الأخرى، فهي لها مذاق خاص ونكهة مميزة، يمكنك تقديمها في المناسبات السعيدة أو أعياد الميلاد، يمكنك تحضيرها إلى أفراد عائلتك كتشجيع لهم على المكوث في المنزل في فترة الإجازة، لأننا نحرص على تسهيل عليكي عزيزتي وفرنا لكي طريقة تحضير الكريم كراميل، وهي كالآتي:

المكونات

كيلو حليب.

6 من البيض.

نصف كوب سكر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

مكونات صوص الكراميل

نصف كوب السكر.

ربع كوب ماء.

طريقة التحضير