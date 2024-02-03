سيمفونية الحلاوة: أسرار تحضير الكريم كراميل بنكهة لا تقاوم!
الكريم كراميل من أكثر الحلويات المحببة إلينا، إضافة إلى ذلك سريعة التحضير، يمكنك إعداده في المنزل بكل سهولة، طعمة لذيذ وشهي، ترجع أصوله إلى بلاد الأوربية خاصة إسبانيا وفرنسا، يتكون من مزيج الحليب والسكر والبيض، يمكنه أن يحضر بالعديد من الطرق، حيث يمكنك تقديمه مع الفواكه، الآيس كريم، أو بناء على ما يتوفر لديك وترغبين به، يعتبر من الوصفات التي تساعدك كثيرا في إنجازها في وقت قصير، إذا كان لديكي تجمع عائلي بشكل مفاجىء، بالرغم أنه من الوصفات التقليدية والقديمة، لكنه مازال من الحلويات المميزة وذات نكهة فريدة في طعمها، تابعي مقالتنا اليوم للتعرف على كيفية تحضير الكريم كراميل بأقل تكلفة.
كيفية تحضير الكريم كراميل
الكريم كراميل ليس حلوى يمكن أن تقارن بالحلويات الأخرى، فهي لها مذاق خاص ونكهة مميزة، يمكنك تقديمها في المناسبات السعيدة أو أعياد الميلاد، يمكنك تحضيرها إلى أفراد عائلتك كتشجيع لهم على المكوث في المنزل في فترة الإجازة، لأننا نحرص على تسهيل عليكي عزيزتي وفرنا لكي طريقة تحضير الكريم كراميل، وهي كالآتي:
المكونات
- كيلو حليب.
- 6 من البيض.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
مكونات صوص الكراميل
- نصف كوب السكر.
- ربع كوب ماء.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق، نضيف إليه السكر، الماء مع الاستمرار في تقليب الوعاء من وقت حتى يصبح السكر ذائبا، يصبح لونه ذهبي.
- نرفع الوعاء من على النار، نسكبه في قالب الفرن مع تحريك القالب حتى يتوزع صوص بشكل متساوي.
- نسخن الفرن على 200 درجة مئوية حتى يصبح ساخنا.
- نحضر وعاء، نضيف إليه الحليب، نضعه على النار لمدة خمس دقائق حتى يكون دافىء.
- نحضر الخلاط الكهربائي، نضع به البيض المخفوق، الفانيليا، السكر، نخلطهم جيدا.
- نضع الحليب إلى مزيج البيض بشكل تدريجي مع الاستمرار في خلط المكونات.
- نسكب الخليط في القالب على صوص الكراميل، الأفضل استعمال مصفاة حتى تتصفى الشوائب جيدا.
- نزيل الفقاقيع الهوائية من كريم كراميل.
- نضيف ماء المغلي مع ملعقتين من الخل في وعاء كبير، ثم نضيفة داخل القالب الكريم كراميل.
- ندخل القالب في الفرن لمدة ساعة ونصف أو حتى يصبح لونه ذهبي.
- عندما تقوم بتقديم كريم كراميل، نضع فوق الوعاء، ماء ساخن حتى يصبح صوص الكراميل ذائبا، ثم نقلبه، يضع في طبق تقديم.