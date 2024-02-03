“ظهرت هسه”رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق بالرقم الإمتحاني mlazemna

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالإطلاع على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث آلاف الطلاب في شتى المحافظات العراقية، حيث أنهى الطلاب الامتحانات من عدة أيام وأعلنت وزارة التعليم العراقية عن البدء في أعمال التصجيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، ويبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الثالث متوسط كونها مرحلة مهمة في مستقبل الطلاب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام بالخطوات ….

عن نتائج الثالث متوسط 2024

وكانت وزارة التعليم العراقية أعلنت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024،بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي تتابعها وزارة التعليم العراقية حرصاً منها على تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب والتأكد أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأكد وزير التعليم العراقي أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، وإليكم خطوات الإستعلام .

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق من خلال اتباع الخطوات الآتية: