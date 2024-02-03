“بانخفاض اكثر من 400 جنية” سعر الذهب الآن في مصر لتاريخ 3 فبراير 2024 قد يصل نحو 3200

سعر الذهب الآن في مصر، والذي يشهد على تراجع كبير للغابة بانخفاض اي قرب من 500 جنية فى الساعات الماضية، ومتوقع استمرار الانخفاض في الساعات المقبلة وخاصة بعد بداية أولا ايام عمل البنوك المصرية، والتي متوقع بشكل كبير أن يحصل تحريك لسعر صرف الجنية وإطلاق شهادات جديد بفائدة أعلي، وبالتالي يقبل المواطنين على شراء الشهادات عن الذهب، وبالتالي ينخفض سعره مجددا ، واليك تفاصيل أسعار الذهب في الساعات المقبلة.

سعر الذهب الآن في مصر

تفاجأ المواطنين في الساعات الأولي من اليوم بانخفاض سعر الذهب ليسجل عيار 21 ما يوازى 3600 جنية ، والتالي انخفض معه باقى العيارات ولكن يعتبر عيار 21 من اكثر العيارات الذهبية استخدما في مصر وعلى الرغم من إقبال المصريين في الآونة الأخيرة ومع الأزمة الاقتصادية لشراء السبائك، والتي خت عيار 24 ، وننتظر غدا متابعة اخر لتطورات في الاقتصاد المصري والذي يشير إلي حد ما إلي انخفاض في الأسعار في الأيام المقبلة ومع بداية شهر رمضان وستمر حتى فترة عيد الفطر المبارك وقد تطول وتصل فترات الاجازة الصيفية، ومن ثم تعاود لارتفاع بشكل كبير ومفاجي ويتوقع الخبراء إلي أن يحصل سعر الجرام 5000 جنية لعيار 21.

أسعار الذهب في مصر

نرصد اليك اخر تحديث بسعر اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 ، وفقا لأسعار الجرائد الرسمية المصرية وهى على النحو التالى: