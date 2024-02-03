HERE.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 عبر موقع الرسمي “inscription.aadl.dz”

يبحث الكثيرون عن طرق التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر، عبر الإنترنت من أجل الحصول على وحدات سكنية بهذا المشروع، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة السكن والعمران والمدينة عن الرابط المخصص لذلك، من خلال موقع مخصص لهذا الطرح الجديد، فيما يأتي ذلك تيسرًا من الحكومة والجهات المختصة بالمشروعات السكنية بالدولة على المواطنين من أجل الحصول على الوحدات السكنية الجديدة.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يسعى عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، إلى توفير كل احتياجات المواطنين خصيصًا فيما يخص الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة؛ لذا طرحت الحكومة رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل الوطنية، ولكي يستطيع المواطنين التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر، فقد وفرت لهم الحكومة خطوات سهلة لإتمام عملية التسجيل، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوكالة عدل الوطنية.

الدخول إلى صفحة الموقع التالية.

تحديد الدفعة التي حان دور تسديدها.

رفع المستندات المطلوبة للحجز.

إدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة.

التحقق من صحة البيانات الشخصية للعميل.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط سكنات عدل 3 الجزائر

يذكر أن هناك الكثير من الشروط التي حددتها وزارة السكن والعمران والمدينة، حتى يتمكن الشخص من التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر، فلا بد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الوحدة عمره أقل من 70 عامًا، فضلًا عن أن يكون غير مالك لعقار سكني، أو حتى قطعة أرض يستطيع أن يبني عليها عقارًا سكنيًا، بالإضافة إلى تواجد المتقدم للحصول على الوحدة مقيمًا بشكل دائم على أراضي الجزائر، وأن يتقدم هو أو زوجته فقط للحصول على الوحدة.