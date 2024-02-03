محذوفات الثانوية العامة 2024| ننشر لكم بالتفاصيل محذوفات 3 ثانوي في 7 مواد أساسية
محذوفات الثانوية العامة 2024| ننشر لكم بالتفاصيل محذوفات 3 ثانوي في 7 مواد أساسية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التعديلات والموضوعات محذوفات الثانوية العامة 2024 في مناهج الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات والإحصاء للطلاب المدمجين والمكفوفين في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.
تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عملية التعلم للطلاب وتقديم المحتوى بطريقة مفهومة وميسرة في هذه المواد الأساسية.
محذوفات الثانوية العامة 2024 في 7 مواد أساسية
تتضمن الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 محذوفات في 7 مواد أساسية، هذه المواد هي الأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والإحصاء، وفقًا لما أعلنت عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفيما يلي بالتفاصيل محذوفات الثانوية العامة 2024 في 7 مواد أساسية:
الأجزاء المحذوفة في منهج الجيولوجيا والعلوم البيئية 2023-2024
وفي مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، تم حذف فصل يتناول الحركات الأرضية والانجراف القاري، والذي يوجد في الباب الرابع، من الصفحة 43 إلى الصفحة 60.
الإستاتيكا: يعفى طلاب الثانوية العامة من رسم المسائل الخاصة بالاحتكاك، العزوم، القوى المتوازية الاتزان العام، الازدواج ومركز الثقل.
– الديناميكا: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بقوانين نيوتن الدفع والتصادم الشغل والطاقة والقدرة وذلك في جميع أسئلة حاول ان تحل وجميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات العامة.
الأجزاء المحذوفة في منهج الرياضيات البحتة 2023/2024
– التفاضل والتكامل: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بدروس تطبيقات المعدلات الزمنية المرتبطة، تطبيقات القيم العظمى والقيم الصغرى، المساحات والحجوم.
الجبر والهندسة الفراغية: يُراعى في الجبر أن تكون تمارين مبدأ العد، المحددات، الجذور التكعيبية للواحد الصحيح مباشرة وغير مركبة ولا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية. يُراعى فى الهندسة الفراغية أن تكون تمارين معادلة الكرة، معادلة المستقيم، معادلة المستوى مباشرة وغير مركبة ولا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية.
الأجزاء المحذوفة في منهج الإحصاء
بصفة عامة يعفى الطلاب من الرسوم البيانية.
– الوحدة الأولى: الارتباط والانحدار الرياضيات:-
– يعفى الطلاب من إنشاء جداول حساب معامل ارتباط بيرسون ويتم أعطاهم البيانات مجمعة ومن ثم تطبيق القانون لإيجاد معامل الارتباط ونوعه.
– في مسائل معامل ارتباط الرتب السييرمان يتم إعطاء الطلاب الجدول مرسوما ويطلب منهم إكمال بعض البيانات ومن ثم إيجاد معامل الارتباط باستخدام القانون الخاص بذلك.
– يعفى الطلاب من النشاط في ص 19 و 20 و 21.
– عند إيجاد معادلة خط الانحدار يكتفى بالمسائل التي تعطى فية البيانات المجمعة ويتم إعفائهم من المسائل ذات الجداول. وثالثا: الوحدة الثالثة المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية.
– في مسائل حساب التوقع والتباين والانحراف المعياري يتمم إعطاء الطلاب الجداول مرسومة ويطلب منهم اكمال بعض البيانات وحساب المطلوب.
– في مسائل المتغير العشوائي المتصل ودالة كثافة الاحتمال يتم اعفاء الطلاب من الرسم البياني ويكتفى بالحل جبريا.
رابعا: الوحدة الرابعة ( التوزيع الطبيعي )
– يتم إعفاء الطلاب من الكشف في جداول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي.
– يتم اعفاء الطلاب من درس ( بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي ) من ص 94 وحت ص 99 من مسائل في التمارين العامة أو امتحانات الكتاب.اخبار جوجل
الأجزاء المحذوفة في منهج الفيزياء 2023/2024
– قانونا كيرشوف، من الفصل الأول من الوحدة الأولى، من ص 13 حتی ص 18.
– دوائر التيار المتردد، الفصل الرابع من الوحدة الأولى، من ص 91 حتی ص 107.
الأجزاء المحذوفة في منهج الكيمياء لـ العام الدراسي 2023/2024
– الكحولات – الأحماض الكربوكسيلية – الأسترات، من الباب الخامس، من ص 151 حتى ص 187.
الأجزاء المحذوفة في منهج الاحياء 2023/2024
– الأحماض النووية وتخليق البروتين، الفصل الثاني من الوحدة الثانية، من ص 121 حتى ص 142.
4- الجيولوجيا والعلوم البيئية، الحركات الأرضية والانجراف القاري، الباب الرابع، من ص 43 حتى ص 60.
يأتي هذا الإعلان من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار سعيها لتطوير المناهج التعليمية وتحسين جودة التعليم، ولا يوجد حذف في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء بالثانوية العامة.