محذوفات الثانوية العامة 2024| ننشر لكم بالتفاصيل محذوفات 3 ثانوي في 7 مواد أساسية

تتضمن الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 محذوفات في 7 مواد أساسية، هذه المواد هي الأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والإحصاء، وفقًا لما أعلنت عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفيما يلي بالتفاصيل محذوفات الثانوية العامة 2024 في 7 مواد أساسية:

وفي مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، تم حذف فصل يتناول الحركات الأرضية والانجراف القاري، والذي يوجد في الباب الرابع، من الصفحة 43 إلى الصفحة 60.

الإستاتيكا: يعفى طلاب الثانوية العامة من رسم المسائل الخاصة بالاحتكاك، العزوم، القوى المتوازية الاتزان العام، الازدواج ومركز الثقل.

– الديناميكا: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بقوانين نيوتن الدفع والتصادم الشغل والطاقة والقدرة وذلك في جميع أسئلة حاول ان تحل وجميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات العامة.