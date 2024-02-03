لينك نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2024 عبر موقع نتائجنا تحميل جميع المحافظات pdf

لينك نتيجة الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2024 تسود حالة قلق وتوتر بين جموع الأهالي والطلاب بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، حيث قد أكدت الوزارة العراقية المتعلقة بشؤون التعليم، عن تجهيز رابط إلكتروني لتحميل نتيجة الدور الأول تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، وقد كان لهذا مردود جيد جدا عند الطلاب حيث لن يحتاجوا إلى النزول من منازلهم والانتظار أمام المدارس والذي كان يسبب لهم خوف وقلق شديد.

نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول حيث تحاول وزارة التربية والتعليم في العراق الاستفادة القصوى من التحول الرقمي للحكومة في خدمة طلابها بشتى الطرق، حيث أصبح بإمكان كل طالب النتائج بالخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية .

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا.

يظهر لك في المتصفح الرئيسي تبويب ” نتائج الطلاب” اضغط عليها.

بعد اختيار نتائج الطلاب تتحول إلى صفحة تالية بها نموذج يضم كل بيانات الطالب.

يقوم كل طالب بتسجيل كل المعلومات الشخصية المطلوبة في الموقع وهي الاسم كاملا والمدرسة والمحافظة ورقم الطالب.

اضغط زر ” بحث” الموجود في نهاية النموذج.

في حالة الانتهاء من النتيجة تجد بيان بدرجات الطالب.

نتائج الصف الثالث متوسط 2024 الدور الاول

استعدت وزارة التربية في العراق إلى التجهيز لأول امتحانات للعام الدراسي الحالي، وقد وضعت الكثير من اللوائح والقوانين التي يتم تطبيقها على كل الطلاب للحفاظ على المساواة بين الطلاب، حيث يتم وضع الامتحانات في سرية شديدة منعا لتسريبها بين الطلاب، والجدير بالذكر أن جميع طلبة الثالث المتوسط في جموع المحافظات العراقية بدأت الامتحانات يوم الأحد الماضي الموافق الحادي والعشرين من يناير الجاري.